Colômbia captura traficante após matar seu irmão gêmeo A polícia colombiana capturou Miguel Angel Mejía Múnera, um dos maiores traficantes do país, na manhã de sexta-feira, dias depois de matar seu irmão gêmeo em um tiroteio nas operações contra as redes de tráfico de cocaína lideradas por ex-paramilitares. Mejía e seu irmão, Victor Manuel, eram ex-líderes paramilitares foragidos desde 2006, quando grupos paramilitares fizeram um acordo de paz com o governo e 31 mil combatentes entregaram suas armas. Os gêmeos de 48 anos se recusaram a se entregar e fugiram, acusados de massacrar milhares de civis. A polícia matou Victor Manuel Mejía a tiros na terça-feira. Os irmãos comandavam uma quadrilha conhecida como "Los Nevados" ou "Los Mellizos", acusada de exportar grandes quantidades de cocaína para a Europa e os Estados Unidos. Ambos eram procurados pelos EUA por tráfico de drogas. O governo norte-americano oferecia uma recompensa de 5 milhões de dólares para quem os capturasse. (Reportagem de Hugh Bronstein)