Colômbia confirma 'acordo terrorista' entre Farc e ETA A Procuradoria Geral da Colômbia disse na sexta-feira ter confirmado a existência de um "acordo terrorista" entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o grupo separatista basco ETA para cometer atentados e sequestros. O procurador Mario Iguarán informou que as ligações foram estabelecidas depois de análise do material encontrado em computadores achados num acampamento que as Forças Armadas bombardearam, em território equatoriano, no dia 1o de março, quando morreu o número dois das Farc, Raúl Reyes. A afirmação de Iguarán foi feita após reunião com o procurador da Audiência Nacional da Espanha, Javier Zaragoza, para revisar o desenvolvimento de acordos de cooperação judicial realizados pelos dois países. "Detectou-se a presença de membros do ETA em acampamentos das Farc e que o ETA realizaria atentados e sequestros a pedido desse grupo subversivo", completou Iguarán em comunicado. Zaragoza não descartou a utilização da extradição como mecanismo importante de cooperação entre ambos os países, após afirmar que o dinheiro das Farc produto do narcotráfico se move através da Europa. "Foram encontradas nestes computadores 1.400 correspondências com servidores na Espanha... Não só o conteúdo nos computadores, também há informação das autoridades espanholas que nos permitem falar desse pacto terrorista", disse Iguarán. (Reportagem de Javier Mozzo Peña)