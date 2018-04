Colômbia convoca comissão consultiva para discutir Venezuela O governo da Colômbia convocou na quinta-feira sua Comissão Consultiva de Relações Exteriores para avaliar a crise diplomática com a Venezuela e tomar possíveis decisões, afirmou o chanceler Fernando Araújo. A crise estourou depois que o presidente Alvaro Uribe suspendeu a intermediação do venezuelano Hugo Chávez com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em negociações que tentavam obter a libertação de 49 reféns, entre eles a ex-presidenciável Ingrid Betancourt. A comissão é um corpo consultivo da Presidência para lidar com a política internacional, e é composta pelos ex-presidentes, por seis congressistas e dois nomeados pelo presidente. "Temos uma agenda aberta, certamente serão analisados cenários, possibilidades serão avaliadas e conselhos serão ouvidos", disse Araújo. A reunião entre o presidente e a comissão acontecerá quando já forem conhecidos os resultados do referendo que a Venezuela realiza no domingo para aprovar ou não as reformas constitucionais propostas por Chávez. Se as reformas forem aceitas, o presidente venezuelano poderá se reeleger indefinidamente. A convocação da comissão acontece um dia depois de Chávez ter anunciado que não manterá nenhum tipo de relação com o governo colombiano enquanto Uribe for presidente. O venezuelano já tinha chamado Uribe de mentiroso e de ser "um triste peão do império" dos Estados Unidos. Uribe só respondeu a Chávez no domingo, acusando-o de legitimar o terrorismo da guerrilha, de incendiar o continente com suas declarações e de liderar um projeto expansionista financiado com o dinheiro das exportações de petróleo. Mas, depois daquelas declarações, apesar da violência da retórica de Chávez, Uribe vem se mantendo cauteloso. As relações comerciais entre os dois países, que mantêm dinâmicas atividades bilaterais e compartilham uma fronteira terrestre de 2.219 km, ainda não tinham sofrido as consequências da crise diplomática. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)