Colômbia declara alerta laranja por vulcão no sul do país

BOGOTÁ - O Instituto Colombiano de Geologia e Mineração (Ingeominas) declarou nesta quarta-feira, 26, alerta laranja devido às mudanças registradas na atividade do vulcão Galeras, localizado no sul do país.

O instituto detalhou em comunicado que o alerta, que significa "erupção provável em questão de dias ou semanas", foi emitido por "oscilações nos níveis da atividade sísmica".

A entidade explicou que nas últimas horas ocorreram no interior do vulcão, situado no departamento de Nariño, sismos com "características de tipo parafuso", registrados em lapsos prévios a eventos de erupção.

Especialistas do Ingeominas assinalaram que há saída de gases em várias zonas da cratera, com dispersão rumo ao norte e "forte cheiro de gases sulfurosos nessa direção".

O Galeras, um dos maiores vulcões em atividade na Colômbia, tem altura de 4.276 metros acima do nível do mar e nos últimos anos registrou dezenas de erupções.