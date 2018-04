Colômbia decreta alerta vermelho após nova erupção de vulcão

Uma nova erupção do vulcão Galeras, no sudoeste da Colômbia, obrigou nesta sexta-feira, 20, as autoridades a retornar ao alerta vermelho na área de influência, informaram fontes do Observatório Vulcanológico e Sismológico de Pasto, a cidade mais próxima à cúpula vulcânica. Apesar do fenômeno, não há registros de pessoas feridas ou de danos materiais, mesmo com a queda de rochas e cinzas, assinalou a subdiretora de ameaças do Instituto de Geologia e Mineração (Ingeominas), Marta Calvache. O fenômeno produziu um ruído seguido de um terremoto, que, segundo os sismógrafos do centro científico, "está associado a um novo episódio eruptivo explosivo". Calvache acrescentou que o fenômeno "foi acompanhado por ondas de choque que geraram efeitos vibratórios e audíveis em vários povoados localizados na zona de influência." O governador de Nariño, Antonio Navarro, disse a jornalistas que pedia à população "que não confie e acate às recomendações" das autoridades. Acrescentou que houve duas explosões menores e advertiu que podem ser registradas outras maiores, e por isso pediu às pessoas que "não confiem demais" e insistiu em que devem ir para os abrigos. Sete abrigos estão dispostos em zonas seguras que contam com a cooperação da Polícia e da Cruz Vermelha. A nova erupção aconteceu por volta das 7h10 (9h10 de Brasília) e foi sentido nas localidades de Florida, Sandoná, Consacá, Nariño e nas edificações altas de Pasto, capital do departamento de Nariño, na fronteira com o Equador. Em 14 de fevereiro, também foi aumentado o alerta vermelho sobre a mesma cúpula andina, situada a cerca de 700 quilômetros de Bogotá, e com uma altitude de 4,276 mil metros acima do nível do mar, mas essa situação diminuiu para laranja dois dias depois, quando acalmou a atividade.