Colômbia denuncia plano das Farc para resgatar rebeldes presos Autoridades da Colômbia detectaram nesta quinta-feira a existência de um plano das Farc para atacar uma prisão e libertar centenas de rebeldes presos, em represália ao resgate da ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt e de outros 14 reféns. Segundo uma fonte do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (Inpec), um comando das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estaria preparando um ataque contra a prisão de alta segurança de Doña Juana, nos arredores do povoado La Dorada, no Departamento de Caldas, 120 quilômetros a noroeste de Bogotá. "A informação que recebemos é que um comando planejava atacar a prisão desde o exterior, e do interior receberia o apoio dos internos para conseguir uma fuga em massa", disse a fonte. A prisão Doña Juana abriga cerca de 2.000 presos, sendo mais de 500 deles ligados às Farc. Agentes estão revirando a penitenciária em busca de armas e explosivos. Soldados do Exército e da polícia, com apoio de helicópteros, reforçaram a vigilância no entorno da prisão, segundo o ministro do Interior, Fabio Valencia. "Há uma existência de armas dentro da prisão, estamos verificando isso... a guerrilha queria libertar alguns detidos pertencentes à guerrilha", disse Valencia a jornalistas. O general Eduardo Morales, diretor do Inpec, disse haver estrita vigilância e atividades de inteligência contra ataques e fugas em todas as penitenciárias onde há rebeldes das Farc presos. Na semana passada, o Exército impôs um duro golpe às Farc ao libertar Betancourt e 14 outros reféns, parte de um grupo que a guerrilha pretendia trocar por 500 rebeldes detidos. Prevendo possíveis represálias, as autoridades reforçaram a segurança de funcionários e prédios públicos. As Farc ainda mantêm consigo pelo menos 25 reféns de caráter político, mas analistas dizem que, depois da bem-sucedida operação militar do governo, a guerrilha perdeu sua capacidade de negociar uma troca. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)