Colômbia desmantela rede de traficantes integrada por militares

A Procuradoria Geral disse que a quadrilha estava ligada a antigos paramilitares de ultradireita, e operava a partir do porto de Tumaco, na costa do Pacífico.

"Entre os seis militares capturados se encontram três oficiais subalternos, dois suboficiais e um infante profissional da Marinha, os quais, aparentemente, em troca de dinheiro, permitiram que essa quadrilha criminosa desenvolvesse atividades ilícitas", disse a Marinha em nota.

Aparentemente, segundo o comunicado, os militares transmitiam informações que ajudavam os traficantes a burlarem a vigilância.

A Colômbia é o maior produtor e exportador mundial de cocaína, com cerca de 400 toneladas anuais, apesar dos esforços do governo local, com ajuda dos EUA, para reduzir a extensão dos cultivos da folha de coca.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)