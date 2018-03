Colômbia detecta surto de aftosa na fronteira com a Venezuela A Colômbia informou na terça-feira ter detectado um surto de febre aftosa na fronteira com a Venezuela, o que não ocorria desde 2004. Trata-se de uma área fora da zona que o governo tenta certificar como estando livre da doença. O Instituto Colombiano Agropecuário (ICA) disse que o surto foi diagnosticado em 29 animais, no município de Cúcuta (nordeste), a apenas quatro quilômetros da fronteira. A Colômbia precisa se livrar da febre aftosa para entrar no mercado mundial da carne, e por isso pediu que a Organização Mundial da Saúde Animal declare parte do seu território como livre da doença. O ICA disse ter isolado o foco do vírus e seus arredores, e deve sacrificar os animais afetados. O instituto criticou o fato de que em 2007 ocorreram na Venezuela 43 surtos de aftosa que não foram notificados de forma rápida e oficial. "A situação preocupa a Colômbia, tendo em conta que a circulação do vírus no país vizinho é muito alta, principalmente nos Estados fronteiriços, onde se apresentaram cerca de 50 por cento desses focos", afirmou. A Colômbia investiu desde 1980 quase 100 milhões de dólares para a erradicação da febre aftosa, e graças a isso 73 por cento do seu território e 75 por cento do seu rebanho contam com o reconhecimento internacional de que estão livres da doença com vacinação. (Reportagem de Javier Mozzo Peña)