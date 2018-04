Colômbia diz que apoio de Chávez pode endurecer guerrilha Os maiores grupos guerrilheiros da Colômbia adotarão posturas mais rígidas diante do governo devido ao apoio político que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tenta facultar-lhes, afirmou Luis Carlos Restrepo, alto comissário da paz do governo colombiano. Chávez pediu, em janeiro, que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o Exército de Libertação Nacional (ELN) recebessem status político e tivessem reconhecido seu estado de beligerância. O governo colombiano, no entanto, não se manifestou a esse respeito. A União Européia (UE) e os Estados Unidos continuam incluindo os dois grupos rebeldes em uma lista de organizações terroristas, o que impede que indivíduos, governos ou entidades mantenham relações com eles ou lhes dêem apoio. "Por enquanto, no curto prazo, veremos um endurecimento das cúpulas, algo motivado pelo espaço político que o presidente Hugo Chávez tenta abrir para as guerrilhas, interessadas em dar demonstrações de força para seus próprios membros", afirmou Restrepo em um documento divulgado na segunda-feira em sua página na Internet: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co. O funcionário garantiu que as Farc e o ELN pretendem, de forma dura, reagir à diminuição da vontade de luta como resultado dos golpes militares que sofreram, das deserções e da desmoralização devido a seus baixíssimos índices de popularidade. "De forma que os discursos realizados nos últimos dias as estimularão a endurecer sua posição, o que afasta, ao menos no plano imediato, a possibilidade de uma saída negociada", afirmou Restrepo. LIBERTAÇÃO DE REFÉNS Segundo a avaliação de Restrepo, a libertação unilateral de reféns realizada pelas Farc visa pressionar o governo do presidente Álvaro Uribe a desocupar militarmente uma área de 780 quilômetros quadrados, condição imposta pela guerrilha para negociar um acordo humanitário de troca dos demais reféns por guerrilheiros presos. Restrepo disse que uma manobra do tipo poderia ser realizada também pelo ELN, que busca angariar espaço político na comunidade internacional e junto aos governos da América Latina, da Europa e de setores democratas dos EUA. "Nesse cenário, os guerrilheiros tentarão atrair ainda os setores democratas dos EUA, em especial aqueles que combinam uma atitude crítica em relação ao governo colombiano com uma ingenuidade voluntarista na busca pela paz, o que os faria mais aptos a abrirem espaços de interlocução com os grupos armados e ilegais da Colômbia", acrescentou. As Farc tentam negociar um acordo humanitário com o governo de Uribe para trocar 44 reféns, entre os quais a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt e três norte-americanos, por 500 rebeldes presos. Mas a postura inflexível adotada por ambas as partes tem impedido uma solução do drama dos reféns, alguns dos quais estão há dez anos no cativeiro, vivendo em áreas de mata fechada. Em janeiro, as Farc entregaram a Chávez as políticas colombianas Clara Rojas e Consuelo González e, há duas semanas, comprometeram-se com libertar três ex-congressistas atualmente doentes. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)