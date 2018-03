Colômbia diz que resgatou Betancourt e norte-americanos A política franco-colombiana Ingrid Betancourt, três norte-americanos e outras 11 pessoas foram resgatados das mãos da guerrilha que os mantinha reféns, disse nesta quarta-feira o ministro da Defesa da Colômbia, Juan Manuel Santos. O ministro disse que todos estavam com boa saúde após serem mantidos reféns por anos em acampamentos secretos no meio da selva. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) mantinham cerca de 40 reféns para trocar por rebeldes presos. Betancourt, ex-candidata presidencial com dupla nacionalidade, foi sequestrada pelas Farc em 2002. Ela foi vista pela última vez em um vídeo rebelde no fim do ano passado, com aparência abatida e desanimada. Os norte-americanos, três funcionários contratados pelo Departamento de Defesa, foram capturados em 2003 após o avião em que eles estavam ter sofrido um acidente na selva, durante uma operação anti-drogas. Em Paris, um assessor do presidente Nicolas Sarkozy, questionado sobre a notícia, disse que a Presidência não tinha comentários a fazer no momento. As Farc, que se dizem a insurgência mais antiga da América Latina, exigiu que o presidente colombiano, Álvaro Uribe, retirasse as tropas de uma área do tamanho da cidade de Nova York para facilitar as negociações. Uribe, popular devido à posição dura contra os rebeldes, se recusa a aceitar essa condição. No entanto, ele ofereceu um espaço seguro menor, sob observação internacional, na área onde não existem forças armadas, nem grupos armados. As Farc, que já chegaram a contar com uma força de 17 mil membros para atacar cidades e sequestrar praticamente à vontade, foi levada a recuar para áreas remotas e agora tem cerca de 9 mil combatentes. As guerrilhas perderam três líderes importantes neste ano. As Farc são listadas como grupo terrorista por autoridades norte-americanas e européias e têm usado o tráfico de cocaína na Colômbia para financiar suas operações.