Colômbia diz que vai tentar contato direto com rebeldes A Colômbia disse na segunda-feira que vai tentar conversar diretamente com os rebeldes, depois da libertação de 15 reféns na semana passada. O papel dos países europeus, que tentaram mediar um acordo, pode ser suspenso. O resgate da franco-colombiana Ingrid Betancourt, de três funcionários do departamento de Defesa norte-americano e de 11 soldados e policiais colombianos, depois de anos no cativeiro, aumentou o poder de barganha do governo em relação à guerrilha. "A decisão que tomamos --depois da libertação de Ingrid, dos três norte-americanos e dos membros das nossas forças de segurança-- é começar esforços para estabelecer um contato direto", disse Luis Carlos Restrepo, comissionário para a paz da Colômbia, à rádio local. A França, a Espanha e a Suíça tentavam mediar um acordo com a Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para obter a libertação de 25 reféns importantes, alguns dos quais eram mantidos na selva colombiana há mais de 10 anos. A Farc também mantém centenas de outros reféns, pelos quais pede o pagamento de um resgate. "Acreditamos que temos de reavaliar. Há problemas com alguns dos facilitadores atuais", disse Restrepo. "As Farc estão fraturadas e preferimos o contato direto, entre outras coisas, para falar de paz." O governo colombiano diz que o mediador suíço Jean-Pierre Gontard foi mencionado em arquivos de computador encontrados no acampamento de um importante líder das Farc, morto em uma operação militar em março, o que levanta a dúvida quanto ao papel da Suíça nas negociações de paz. A Colômbia diz que os arquivos mostram que Gontard esteve envolvido em atividades não-autorizadas relacionadas às guerrilhas. As Farc enfrentam o governo colombiano há 44 anos e são financiadas principalmente pelo tráfico de cocaína, desde os anos 1980. No resgate, agentes colombianos fingiram ser membros de um grupo humanitário amigável aos rebeldes e, assim, conseguiram transportar os reféns para um encontro com o líder das Farc. Isso demonstra que o grupo está desorganizado. O presidente Alvaro Uribe tem usado bilhões de dólares doados pelos Estados Unidos para combater a guerrilha. Neste ano, 1.600 rebeldes já desertaram, já que seus líderes têm tido dificuldades para comandar o grupo devido às tentativas do Exército colombiano de atrapalhar a sua comunicação. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)