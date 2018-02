Colômbia e Equador adiam reunião de aproximação para terça A Colômbia e o Equador suspenderam na segunda-feira uma reunião que buscaria maneiras de restabelecer suas relações diplomáticas, por motivos de agenda. Mas os vice-chanceleres dos dois países se reunirão na terça-feira para continuar as conversas. A reunião faz parte dos esforços da Organização dos Estados Americanos (OEA) para que Quito e Bogotá retomem suas relações depois da ruptura provocada pela incursão de tropas colombianas em solo equatoriano, em uma operação contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em março. As aproximações acontecem pouco depois que o Equador e a Colômbia fizeram acusações mútuas a respeito do alcance da violação territorial, dos mecanismos para enfrentar as Farc e das supostas ligações políticas da guerrilha com o Equador e a Venezuela. Os vice-chanceleres do Equador, José Valencia, e da Colômbia, Camilo Reyes, estão explorando mecanismos para aliviar a disputa com o apoio da OEA, mas problemas na agenda do representante colombiano obrigaram-no a adiar o encontro, que ocorrerá na capital peruana. Valencia e Reyes vão se encontrar na terça-feira, confirmou o Ministério das Relações Exteriores do Equador, citando a OEA. O resultado da reunião é crucial para um possível encontro entre os presidentes do Equador, Rafael Correa, e da Colômbia, Álvaro Uribe, na cúpula da América Latina, Caribe e União Européia, que ocorre no dia 16 de março no Peru, à qual comparecerão líderes do Atlântico e do Pacífico. A incursão colombiana foi condenada pela comunidade internacional, que a considerou uma violação da soberania do Equador. Nela, morreu o número dois das Farc, Raúl Reyes, e mais 24 pessoas. A Colômbia e o Equador compartilham uma fronteira de cerca de 600 quilômetros que se transformou em centro de operações de grupos irregulares, mas os dois países não tomam uma política de segurança comum devido às diferenças entre Correa e Uribe. (Por Carlos Andrade)