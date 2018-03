Colômbia e Equador avançam no diálogo na OEA A Colômbia e o Equador "avançaram bastante" no restabelecimento das relações, graças ao diálogo mediado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), o que já permitiu a retomada do vínculo no nível de encarregados de negócios, disse um funcionário colombiano na terça-feira. Quito rompeu relações com Bogotá em março, quando forças colombianas atacaram um acampamento da guerrilha Farc em território equatoriano, desatando uma grave crise diplomática. O vice-chanceler colombiano Camilo Reyes disse ao chegar para um encontro com seu colega equatoriano que "não falta muito" para a retomada plena das relações. "Já avançamos bastante", disse. Uma fonte diplomática disse que o encontro de terça-feira em Washington, o quarto entre os vice-chanceleres no âmbito da OEA, visa detalhar como ocorrerá a cooperação militar na fronteira, além de temas judiciais. Reyes disse que os vice-chanceleres darão "mais institucionalidade" às decisões tomadas pelos comandantes militares dos dois países, recentemente reunidos no Panamá. Já o equatoriano José Valencia declarou a jornalistas num intervalo do encontro que o assunto continua "difícil". O encontro na sede da OEA começou às 9h30 (hora de Washington; 10h30 em Brasília), e ao final da tarde ainda não tinha hora para acabar. Uma fonte colombiana disse que durante a tarde seria abordado o polêmico tema da indenização que o governo equatoriano reivindica por conta do ataque às Farc. (Reportagem de Adriana Garcia)