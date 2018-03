Colômbia e Equador retomam laços diplomáticos A Colômbia e o Equador concordaram em retomar relações diplomáticas em baixo escalão por meio de um acordo patrocinado pelo ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, afirmou na sexta-feira o Centro Carter, com sede em Atlanta. As relações entre os dois países serão retomadas no nível de encarregado de negócios, segundo o centro. O Equador cortou seus laços diplomáticos com a Colômbia depois de o Exército deste país ter entrado em território equatoriano para atacar uma acampamento da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em março. O governo colombiano acusou o país vizinho de dar abrigo aos rebeldes da Colômbia, uma acusação rechaçada pelo Equador. Carter, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002, vem colaborando com o Programa de Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU) a fim de dar apoio a um grupo de diálogo formado por cidadãos dos dois países com vistas a melhorar as relações bilaterais, disse o Centro Carter em um comunicado. "Carter também entrou em contato com cada um dos presidentes a fim de avaliar a possibilidade de retomar as relações diplomáticas entre os dois países imediatamente e sem a imposição de precondições", afirmou o comunicado. "Hoje (sexta-feira), os dois presidentes confirmaram seu desejo de realizar isso imediatamente por meio de seus respectivos Ministérios das Relações Exteriores." O presidente colombiano, Alvaro Uribe, divulgou um comunicado na sexta-feira afirmando estar pronto para retomar as relações diplomáticas com o Equador imediatamente. Não houve ainda uma manifestação do governo equatoriano a respeito. (Reportagem adicional de Hugh Bronstein em Bogotá) REUTERS FE