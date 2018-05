Colômbia extradita 14 acusados de narcotráfico para os EUA A Colômbia extraditou para os Estados Unidos nesta sexta-feira 14 pessoas acusadas de narcotráfico, em uma dos maiores envios de colombianos neste ano, disse a Polícia Judicial. Com essa leva, chegou a 91 o número de colombianos extraditados para os EUA em 2007, e a 640 o total de desde que o presidente Alvaro Uribe assumiu o cargo, em agosto de 2002. A extradição é uma das principais ferramentas da Colômbia para combater o narcotráfico e uma das mais temidas pelos criminosos. O governo colombiano já extraditou para os EUA importantes líderes do tráfico, como os irmãos Miguel e Gilberto Rodríguez, que chefiaram o Cartel de Cali, e Luis Hernando Gómez Bustamante. Os EUA são o principal aliado da Colômbia no combate ao tráfico, e desde o ano 2000 já entregaram ao governo colombiano mais de 4 bilhões de dólares em assistência militar e treinamento. A Colômbia restabeleceu o instrumento da extradição em 1997. Ele tinha sido abolido pela reforma da Constituição em 1991. (Por Luis Jaime Acosta)