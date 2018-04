Colômbia facilitará nova libertação de reféns das Farc A Colômbia anunciou no domingo que facilitará ações para que a maior guerrilha esquerdista do país liberte três ex-congressistas sequestrados há mais de seis anos e os entregue a uma missão humanitária liderada pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram no sábado que libertarão os ex-congressistas Glória Polanco, Luis Eladio Pérez e Orlando Beltrán Cuéllar, por seu delicado estado de saúde, e que os entregarão ao presidente venezuelano e à senadora Piedad Córdoba. "Estamos dispostos a dar todas as facilidades para que os compatriotas recuperem sua liberdade", disse o ministro do Interior e Justiça colombiano, Caros Holguín. A entrega acontecerá apesar de as relações diplomáticas entre Bogotá e Caracas seguirem afundadas em sua pior crise em anos, depois que o presidente Álvaro Uribe suspendeu em novembro a intermediação de Chávez e as Farc para tentar a libertação de um grupo de reféns. "Parece que a libertação dos sequestrados está acima de qualquer outra consideração, e eu não creio que vamos permitir que haja dificuldades para essa operação", assegurou Holguín. O presidente da Venezuela vem acusando Uribe de ser mentiroso, covarde e um "peão do império dos Estados Unidos" e assegura que a Colômbia prepara uma possível agressão militar contra seu país com o apoio de Washington, pelo que mantém suas Forças Armadas em alerta. Ainda que inicialmente tenha respondido às agressões de Chávez, ele não se manifestou posteriormente, e seu governo tem se limitado a exigir respeito. Em janeiro, as Farc entregaram as políticas Consuelo Gonzáles e Clara Rojas nas selvas da Colômbia a uma missão humanitária organizada por Chávez. A senadora Córdoba fez parte da missão. O anúncio da libertação dos ex-congressistas aconteceu horas antes de uma rodada de protesto contra as Farc, convocada para segunda-feira na Colômbia e em cidades de países como EUA e Espanha. REAÇÃO O comandante das Forças Militares da Colômbia, general Freddy Padilla de Leon, disse que o anúncio feito pela guerrilha é produto da pressão da sociedade civil, que rechaça o sequestro e o terrorismo. "É uma primeira consequência dessa pressão majoritária, para dizer aos terroristas que as pessoas não estão de acordo com o sequestro e a extorsão, e que a única situação que aceitam os colombianos é a libertação de forma imediata e sem condições de todos os sequestrados", disse Padilla. As Farc mantêm 44 pessoas em cativeiro, incluindo a ex-candidata à presidência Ingrid Betancourt e três norte-americanos, a quem buscam trocar, por meio de um acordo humanitário com o governo, por 500 rebeldes presos.