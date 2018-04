Colômbia: Nicarágua interceptou barco colombiano no mar do Caribe

Efe

BOGOTÁ- O governo colombiano denunciou nesta sexta-feira, 23, que as Forças Armadas nicaraguenses interceptaram e levaram até seu território um barco de bandeira colombiana em águas do mar do Caribe disputadas pelos dois países.

O ministro colombiano de Defesa, Gabriel Silva, explicou em declarações a jornalistas que a embarcação pesqueira, segundo a imprensa da Colômbia, estava na zona norte da ilha Serranilla, área que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) de Haia "definiu como em litígio, não pertencente a nenhum país".

"Estamos identificando as coordenadas precisas para sabe em que ponto ocorreu (a interceptação). Se confirmarmos que efetivamente foi uma ação em águas internacionais, nossa recomendação à chancelaria será enviar um protesto imediato e firme", afirmou Silva.

O comandante das Forças Armadas colombianas, o almirante Guillermo Barrera, por sua vez, disse que havia se comunicado com as autoridades da Nicarágua para esclarecer o fato.

Nicarágua e Colômbia mantêm um conflituoso limítrofe no mar do Caribe desde 2001, quando o governo nicaraguense apresentou uma demanda que declarava inválido um acordo de limites assinado em 1928, e levou o caso a Haia.