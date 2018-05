Colômbia oferece ex-comandante paramilitar para extradição O governo da Colômbia ofereceu-se na sexta-feira a extraditar para os Estados Unidos o ex-comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, o "Macaco", depois de tê-lo excluído do acordo de paz sob a acusação de violar seus compromissos e de continuar dirigindo o narcotráfico desde a prisão. "Macaco" pertencia ao Bloco Central Bolívar das Autodefesas Unidas da Colômbia, e esteve à frente de um temido exército irregular de mais de 5.000 integrantes, responsável por massacres e pelo narcotráfico, entre outros crimes. A negociação entre o governo do presidente Alvaro Uribe e os paramilitares foi fortemente criticada por excesso de leniência. É a primeira vez no processo que são retirados os benefícios judiciais concedidos a um dos líderes desses grupos, que foram submetidos a penas máximas de oito anos de prisão. "Com base em investigações realizadas pelas agências oficiais, o governo chegou à conclusão de que Carlos Mario Jiménez, conhecido como ''Macaco'', continuou realizando atividades ilícitas posteriormente a sua desmobilização", disse uma nota oficial. "O governo, em consequência, decidiu retirar Carlos Mario Jiménez da lista de postulados da lei de justiça e paz e solicitar ao Ministério Público Federal a transferência de seu caso à Justiça comum", afirmou o texto. "Além disso, foi determinada sua prisão no estabelecimento penitenciário de segurança máxima em Cómbita." A prisão costuma receber pessoas em processo de extradição para os EUA. Embora ele ainda não esteja em processo de extradição, o governo colombiano já adiantou que a tramitação começará se houver um pedido. Se Washington não solicitar a extradição, "Macaco" pode pegar até 60 anos de prisão na Justiça colombiana. Apesar da decisão do governo, o ex-chefe paramilitar Francisco Javier Zuluaga disse na prisão de Itaguí que os ex-comandantes dos esquadrões continuam comprometidos com o processo de paz, que permitiu a desmobilização de mais de 31 mil combatentes. Os paramilitares surgiram na década de 1980, financiados por proprietários de terra e narcotraficantes para combater a guerrilha esquerdista. (Por Luis Jaime Acosta)