Colômbia oferece recompensa por cadáver de líder das Farc O Exército da Colômbia ofereceu na terça-feira uma recompensa por informações que permitam localizar o cadáver do chefe máximo e fundador da maior guerrilha esquerdista do país, Manuel Marulanda, que morreu em 26 de março supostamente por um enfarte. "Indiscutivelmente que se converte em um objetivo para nós (o cadáver), em uma tarefa", disse o comandante do Exército, general Mario Montoya. "Estamos precisamente com as tropas na área, já receberam instrução do Comando Geral para oferecer uma recompensa, um pagamento de uma informação à pessoa que nos leve e nos indique onde foi enterrado, seria importantíssimo para nós podermos fazer o reconhecimento desse cadáver", afirmou. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia admitiram no domingo a morte do seu líder, de 78 anos. Mas as Forças Armadas da Colômbia não descartam a possibilidade de que Marulanda tenha morrido nos intensos bombardeios realizados desde o fim de fevereiro até o começo de abril em uma extensa área de selva e montanhas no sul do país. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)