Colômbia pára ações militares para ajudar libertação de reféns As Forças Armadas da Colômbia suspendem durante 12 horas na quarta-feira as suas operações militares em uma zona de selva do sudeste do país, a fim de facilitar uma missão humanitária da Venezuela para resgatar quatro reféns que devem ser soltos pela guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, disse que a suspensão entrou oficialmente em vigor às 6h (8h, horário de Brasília), embora há dias já não houvesse operações ofensivas na região. A pausa foi decidida para garantir a segurança dos ex-parlamentares Jorge Eduardo Gechem, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán e Gloria Polanco, sequestrados há mais de seis anos. Dois helicópteros venezuelanos com emblemas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha pousarão no aeroporto da localidade colombiana de San José del Guaviare para abastecer, e em seguida decolam com destino a algum lugar da selva. "Saem dois helicópteros de Santo Domingo (Venezuela), aterrissam em San José del Guaviare às 9h30 (hora local), ali abastecem e depois se deslocam ao local onde estão os sequestrados, que fica nos municípios de San José del Guaviare e El Retorno, sobre os quais nos pediram garantias e assim fizemos", disse Santos. Depois de recolhidos, eles serão entregues à Venezuela. De acordo com o ministro, há uma segunda opção, solicitada pela Cruz Vermelha, de que o ex-senador Gechem, que supostamente está doente, seja levado o antes possível para um hospital na própria Colômbia, caso precise de atendimento imediato. A região da operação é uma ampla zona de floresta com enormes cultivos do arbusto da coca -- matéria-prima da cocaína -- e alta presença das Farc, razão pela qual é cenário de intensas ações das Forças Armadas e da polícia contra a guerrilha e o narcotráfico. A chefe da delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na Colômbia, Barbara Hintermann, disse que o governo e as Forças Armadas ofereceram todas as garantias para a libertação dos reféns e o sucesso da operação. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)