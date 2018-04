Colômbia pede esclarecimento às Farc sobre situação de reféns

De acordo com um email encontrado nos computadores do ex-chefe militar das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia Jorge Suárez Briceño, conhecido como El Mono Jojoy, os policiais José Libardo Forero e Jorge Trujillo Solarte fugiram em outubro de 2009.

Jojoy morreu em um ataque dos militares contra integrantes das Farc nas selvas de Meta, no sudeste do país, há três semanas, e em seu poder foram encontrados vários computadores e dispositivos de memória USB.

"Acreditamos que já saíram e que estão planejando nos dar um golpe, por isso a notícia ainda não saiu... são dois fugitivos e não três como informei antes", escreveu Suárez em mensagem a outros integrantes da guerrilha.

Forero e Trujillo fazem parte de um grupo de 18 efetivos do Exército e da polícia sequestrados pelas Farc, que deseja trocar os reféns por guerrilheiros presos pelo governo colombiano.

Os familiares dos dois policiais, que de acordo com a comunicação do comandante da guerrilha escaparam do cativeiro, receberam pela última vez provas de sobrevivência deles em setembro de 2007.

Foram recebidos vídeos nos quais eles apareciam fragilizados e clamando por sua liberdade.

"Neste, como em todos os casos de sequestro, as Farc são as únicas responsáveis pela segurança e a vida dos cativos. Que digam ao país o que aconteceu com estes policiais", disse a jornalistas o ministro da Defesa, Rodrigo Rivera.

Os dois policiais foram sequestrados há mais de 11 anos durante um assalto da guerrilha a um quartel do município de Puerto Rico, no departamento de Meta.

O policial John Frank Pinchao, sequestrado em novembro de 1998, apareceu nas selvas do departamento de Vaupés em maio de 2007, depois de ter escapado do cativeiro e caminhado durante vários dias pela floresta.

