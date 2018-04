Colômbia pede que se acelere a libertação de 4 reféns das Farc A Colômbia pediu na quinta-feira para as Farc acelerarem o processo de libertação de quatro ex-parlamentares sequestrados, e se comprometeu a dar as garantias necessárias para a entrega, apesar de afirmar saber qual a região onde estão os reféns. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram no início do mês que entregarão, a uma comissão organizada pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez, os políticos Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán e Gloria Polanco, a quem se somaria Jorge Eduardo Gechem. "Como tem sido a política do governo, temos feito tudo que está ao nosso alcance para facilitar essas libertações unilaterais e incondicionais e, neste caso, fazemos um chamado para que se acelere a libertação devido ao estado de saúde do senador Gechem", disse o ministro da Defesa, Juan Manuel Santos. "Continuaremos dispostos a dar todas as facilidades que permitam que esta libertação se realize o mais rápido possível", acrescentou. O ministro garantiu que, por meio de informações da inteligência militar, o governo sabe que Beltrán e Polanco estão perto do local onde foram libertadas em janeiro as políticas Clara Rojas e Consuelo González, no departamento de Guaviare. Santos disse que Pérez foi levado para esse lugar nos últimos dias, mas que Gechem está em outro acampamento, a cerca de 15 quilômetros de distância, e que não pôde se reunir aos demais reféns devido a sua frágil condição de saúde. "Infelizmente, também soubemos que se encontra em grave estado de saúde, o que faz presumir que poderia não ser capaz de fazer a viagem para reunir-se com os demais sequestrados", acrescentou. Os familiares dos reféns pediram ao governo do presidente colombiano Alvaro Uribe que não ordene uma operação de resgate militar, para evitar colocar em risco a vida de seus entes queridos. (Por Luis Jaime Acosta)