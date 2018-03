Colômbia promete à OEA dados de computadores das Farc A Colômbia disse na segunda-feira que entregará à Organização dos Estados Americanos (OEA) informações relativas aos computadores apreendidos num acampamento da guerrilha Farc, que supostamente comprovam os vínculos dos rebeldes com os governos de Equador e Venezuela. A oferta ocorre um dia depois de a chanceler do Equador, María Isabel Salvador, pedir à OEA que investigue o conteúdo dos computadores, que supostamente pertenciam ao dirigente guerrilheiro Raúl Reyes, morto num bombardeio colombiano em 1o de março no território equatoriano. "Nós acolhemos [a proposta do Equador], claro que teremos todo prazo em enviar à OEA a mesma informação que já enviamos ao governo do Equador", disse o ministro colombiano de Relações Exteriores, Fernando Araújo. Mas ele ressaltou que a OEA não tem entre suas atribuições "a de fazer investigações penais". "É preciso entender isso dentro de um ambiente político, [para] que haja todos os elementos para poder construir mecanismos eficazes de luta contra o terrorismo." O Equador suspendeu as relações diplomáticas com Bogotá devido à ação militar em seu território. A Venezuela fez o mesmo, em solidariedade a Quito. O governo equatoriano desqualificou o laudo da Interpol (polícia internacional) que certificou a autenticidade dos arquivos de informática apresentados pela Colômbia, sem no entanto aferir a veracidade do seu conteúdo. O secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, disse que a entidade tem capacidade para investigar os dados dos computadores. "Do ponto de vista técnico, não vamos fazer uma revisão das coisas que disse a Interpol, teríamos que ver o tema dos conteúdos, o que a ministra quer que se esclareça precisamente é quais coisas são reais e quais não", disse Insulza. Ele deve apresentar um relatório sobre o estado das relações entre Colômbia e Equador na terça-feira, último dia da 38a Assembléia Geral da OEA, em Medellín. (Reportagem de Nelson Bocanegra)