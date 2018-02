Colômbia protesta por suspeita de execução lançada pelo Equador A Colômbia protestou na quarta-feira pelo fato de o Equador ter afirmado que pelo menos quatro pessoas mortas na ação militar em que morreu o líder das Farc Raúl Reyes foram baleadas pelas costas, o que sugeriria uma execução sumária. A nota de protesto, enviada por intermédio da Argentina, é o mais recente incidente entre os governos de Bogotá e Quito, que mantêm suspensas suas relações diplomáticas desde o começo de março, quando as Forças Armadas colombianas realizaram um bombardeio contra um acampamento da guerrilha Farc em território equatoriano. O ataque matou o dirigente rebelde Raúl Reyes e pelo menos 24 outras pessoas. Na terça-feira, o ministro equatoriano de Governo (Casa Civil), Fernando Bustamante, disse que algumas delas haviam sido mortas com um "tiro de misericórdia" e que um equatoriano presente no acampamento, Franklin Aisalla, havia levado golpes na nuca com um objeto contundente. Em resposta, o chanceler colombiano, Fernando Araújo, leu nota segundo a qual "carecem de fundamento as afirmações de que tenham sido realizadas execuções de pessoas que estavam feridas ou inclusive ilesas, o que em nenhum caso ocorreu". Ele rejeitou também a versão de Bustamante para a morte de Aisalla, citando um laudo do Instituto de Ciências Forenses de Bogotá segundo o qual o equatoriano foi vítima de explosivos e estilhaços que comprometeram gravemente o crânio, o cérebro, o tórax e os órgãos internos. "A Medicina Legal não encontrou lesões com padrão que indicasse execução extrajudicial", acrescentou. A Colômbia diz ter filmes provando que os militares socorreram as pessoas feridas no combate em que morreu Reyes. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)