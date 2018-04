Colômbia redesenha plano de guerra contra guerrilhas

BOGOTÁ - A Colômbia redesenhou sua estratégia de guerra contra a guerrilha esquerdista, incluindo as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), para priorizar o combate frontal a suas estruturas militares e econômicas sem descuidar da captura ou morte de seus líderes máximos, disseram nesta sexta-feira, 17, fontes de segurança vinculadas ao plano.

A nova estratégia inclui ao menos 20 aspectos em temas militares, logísticos, de inteligência e jurídicos com o objetivo específico de desarticular as frentes encarregadas das ações ofensivas das Farc.

Antes, a prioridade era fundamentalmente a morte ou captura dos líderes, mas agora se põe num mesmo nível a desarticulação das estruturas que sustentam o grupo, assim como dos comandantes médios, que antes não eram considerados vitais.

"O centro de gravidade estratégico das Farc não são seus líderes máximos, são suas estruturas e as chefias intermediárias", disse um oficial do Exército que participou da chamada Comissão de Revisão Estratégica Integral (Crei), ao justificar a importância de combater as finanças e as estruturas bélicas do grupo rebelde ativo mais antigo da América Latina.

De acordo com várias fontes militares consultadas, a estratégia, financiada majoritariamente com verba colombiana, combaterá a origem do sustento econômico desses grupos, como o narcotráfico, a extorsão, o roubo de gado e a mineração ilegal, de onde a guerrilha obtém os recursos milionários para manter um exército de 8 mil combatentes.

"Morreu Mono Jojoy e não aconteceu nada, as Farc seguiram; morreu Cano e também não aconteceu nada", disse o mesmo oficial referindo-se às mortes de Víctor Julio Suárez e Alfonso Cano, os dois mais importantes e emblemáticos comandantes dessa guerrilha, em operações militares em 2010 e 2011.

A estratégia conseguiu na terça-feira sua primeira vitória, quando a Força de Tara Omega, que conta com 25 mil combatentes, acabou com a vida de Guillermo Bolívar Córdoba, conhecido como Dumar, comandante de uma frente rebelde que operava no departamento de Meta, durante um enfrentamento.