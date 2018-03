Colômbia resgata Betancourt e 3 norte-americanos A ex-candidata à Presidência colombiana Ingrid Betancourt, um símbolo do flagelo do sequestro, foi libertada na quarta-feira sã e salva pelo Exército da Colômbia depois de passar seis anos sob o poder da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Junto com Betancourt, que possui cidadania francesa e colombiana, foram resgatados três norte-americanos e 11 membros do Exército e da polícia feitos reféns pela guerrilha. A operação militar não possui precedentes quanto a sua audácia e sucesso. O resgate dos reféns, integrantes de um grupo de 40 pessoas que as Farc pretendiam trocar por 500 guerrilheiros presos, significa um duro golpe para o grupo e uma vitória para a política rígida adotada pelo presidente Alvaro Uribe, com o apoio dos EUA. O ministro da Defesa da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse em uma entrevista coletiva que a libertação dos 15 reféns ocorreu no Departamento de Guaviare. "Temos o prazer de comunicar-lhes e comunicar à opinião pública nacional e internacional que, em uma operação especial de inteligência planejada e executada com nossa inteligência militar, foram resgatados sãos e salvos 15 dos reféns que se encontravam em poder das Farc", disse Santos. "Eles foram resgatados em uma operação durante a qual conseguimos nos infiltrar na principal quadrilha das Farc", afirmou o ministro. Betancourt havia sido sequestrada em fevereiro de 2002 e os prestadores de serviço norte-americanos Keith Stansell, Marc Gonsalves e Thomas Howes tinham sido capturados em fevereiro do ano seguinte. As Farc, consideradas uma organização terrorista pelos EUA e pela União Européia (UE), sofreram duros golpes no último ano, incluindo a morte de ao menos cinco de seus líderes. VÔO DA LIBERDADE "Eles estão voando livres, são e salvos", disse Santos, segundo o qual os ex-reféns serão levados a uma base militar da região central da Colômbia. Na operação militar Xeque, que conseguiu se infiltrar na guerrilha e enganar membros dela, foi capturado um líder das Farc encarregado de manter presos os reféns. Os familiares dos resgatados comemoraram a surpreendente notícia divulgada pelo governo. "Estou felicíssima e não vejo a hora de abraçar a minha irmã", afirmou Astrid Betancourt. O chanceler colombiano, Fernando Araújo, que também esteve nas mãos das Farc durante mais de seis anos, celebrou o resgate dos reféns. "Esse é realmente um ato que devolve a todos os colombianos a fé em seu país e que reafirma à comunidade internacional a seriedade e a adequação do caminho adotado pela política de segurança democrática do presidente Uribe", afirmou. Santos explicou que os reféns encontravam-se divididos em três grupos e que as forças de segurança enganaram os guerrilheiros, convencendo-os a reuni-los a fim de que fossem transportados no helicóptero de uma organização fictícia. No entanto, o helicóptero era do Exército e levava vários militares. No meio do caminho, os soldados renderam os guerrilheiros que acompanhavam os reféns. A libertação de Betancourt soma-se a outros golpes sofridos pelas Farc nos últimos meses, entre os quais a morte de Raúl Reyes, um de seus principais líderes, que perdeu a vida em um bombardeio realizado por forças colombianas em um acampamento montado dentro do Equador. Além dessa morte, a guerrilha enfrentou também recentemente a perda de seu fundador e líder máximo, Manuel Marulanda, que sofreu um ataque cardíaco mortal em março. O grupo ainda viu a deserção de cerca de 9.000 de seus integrantes desde que Uribe subiu ao poder, em 2002.