Colômbia resgata Betancourt e desfere duro golpe nas Farc Soldados colombianos enganaram rebeldes fazendo-os libertar a franco-colombiana Ingrid Betancourt e três norte-americanos em um arriscada mas não-violenta operação realizada em uma área de mata e responsável por desferir um pesado golpe contra o mais antigo grupo insurgente da América Latina. Betancourt, ex-candidata à Presidência da Colômbia, era mantida refém havia seis anos pela guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e era a vítima mais conhecida do grupo. O resgate de quarta-feira diminuiu ainda mais o poder de barganha da guerrilha, que já havia perdido recentemente três de seus maiores líderes, e fortaleceu o presidente colombiano, Alvaro Uribe, que enfrenta um escândalo político ligado a casos de corrupção. A bem-sucedida missão pode aumentar a confiança dos investidores em Uribe, um aliado dos EUA altamente popular por causa do combate às Farc e de suas políticas de livre mercado que incentivam os investimentos e o crescimento econômico. Betancourt, 46, mãe de dois filhos, chorou e rezou ao abraçar parentes em uma base aérea de Bogotá enquanto três prestadores de serviço norte-americanos --Keith Stansell, Marc Gonsalves e Thomas Howes-- eram levados de avião para os EUA depois de terem passado cinco anos como reféns. "Sinto-me como se estivesse regressando de uma viagem ao passado", disse Betancourt, vestida com uma jaqueta camuflada e aparentando estar bem de saúde. Além dela e dos norte-americano, 11 soldados e policiais foram resgatados depois da operação de 22 minutos realizada na Província de Guaviare (sudeste). Segundo a Colômbia, a missão envolveu a infiltração de agentes na liderança das Farc e a ação de soldados que fingiram ser membros de um grupo de ajuda humanitária encarregado de transportar os rebeldes até o acampamento de um comandante do grupo. "Essa foi uma operação de inteligência comparável aos maiores épicos da história humana, mas sem que nenhuma gota de sangue tenha sido derramada, sem que nenhum tiro tenha sido disparado", afirmou Uribe. No entanto, as Farc, consideradas uma organização terrorista pelos EUA e pela União Européia (UE), ainda mantêm em seu poder vários reféns importantes, alguns dos quais por mais de uma década. A guerrilha deseja trocá-los por rebeldes presos na Colômbia. Betancourt não era vista desde que um vídeo gravado pelos rebeldes apareceu no ano passado. Naquelas imagens, a ex-candidata aparentava fragilidade. O vídeo provocou indignação na Colômbia e em outros países. Ex-reféns contaram que Betancourt havia sido acorrentada depois de ter tentado escapar várias vezes. "O suicídio é algo em que pensamos diariamente, algo que adiamos diariamente", disse a ex-candidata ao canal de TV CNN. "Eu estava muito doente. Acho que me encontrava à beira da morte." Segundo Betancourt, os reféns foram obrigados a entrar em um helicóptero algemados e ficaram surpresos ao ver seus captores sendo desarmados e ao ouvir de um oficial do Exército dizer: "Vocês estão livres". NEGOCIAÇÕES MAIS DURAS Os norte-americanos libertados trabalhavam para a Northrop Grumman e haviam sido capturados em 2003 depois de o pequeno avião no qual estavam ter caído em uma área de mata durante uma operação de combate ao narcotráfico. Horas depois de sua libertação, os três foram levados a San Antonio. Texas, e depois para um hospital militar no Forte Sam Houston, um posto do Exército dos EUA. Amanda Howes, sobrinha de Thomas Howes, disse à CNN que o resgate mostrava haver "sempre esperança." "Há sempre esperança para todo mundo." O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, um autodenominado revolucionário socialista que se desentendeu com Uribe devido às Farc, telefonou para o dirigente colombiano para congratulá-lo pela operação, afirmou um canal de TV venezuelano. Neste ano, Chávez patrocinou acordos para a libertação de reféns mantidos sob o poder das Farc na esperança de que suas credenciais esquerdistas convencessem os rebeldes a ceder. No entanto, uma operação colombiana para matar um comandante do grupo dentro do Equador provocou uma crise andina que por pouco não se transformou em um conflito armado. O presidente francês, Nicolas Sarkzoy, que havia feito da libertação de Betancourt uma prioridade, enviou seu ministro das Relações Exteriores a Bogotá. Betancourt havia sido sequestrada enquanto fazia campanha à Presidência colombiana em 2002. Naquele momento, desobedecendo ao conselho de militares, a franco-colombiana viajou para o sul do país e viu-se parada em um bloqueio montado pelos guerrilheiros. (Reportagem adicional de Adriana Garcia em Washington)