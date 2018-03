Colômbia resgata Ingrid Betancourt e mais 14 reféns das Farc A ex-candidata à Presidência colombiana Ingrid Betancourt, um símbolo do flagelo do sequestro, foi resgatada na quarta-feira sã e salva pelo Exército da Colômbia depois de passar seis anos em acampamentos na mata, sob o poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Junto com Betancourt, 46, de nacionalidade franco-colombiana, foram soltos, em uma operação audaciosa, três norte-americanos e 11 membros da polícia e do Exército feitos reféns pelos guerrilheiros. A libertação deles, alguns sequestrados há mais dez anos e todos parte de um grupo de 40 pessoas que as Farc pretendiam trocar por 500 rebeldes presos, significa um duro golpe para o grupo e uma vitória para a política rígida adotada pelo presidente Alvaro Uribe com o apoio dos Estados Unidos. O resgate ocorreu no departamento de Guaviare (sudeste do país) depois de o Exército ter conseguido infiltrar-se entre os guerrilheiros e enganá-los, convencendo-os a transportarem os reféns em um helicóptero militar disfarçado. Dentro do veículo, os soldados renderam rapidamente os dois rebeldes que acompanhavam os reféns enquanto estes descobriam estarem a caminho da liberdade. "Creio que isso é um sinal de paz na Colômbia. Nós podemos obter a paz a confiamos em nossas forças militares. Eu quero agradecer a cada um dos soldados da Colômbia", disse Betancourt a uma rádio militar. Vestindo um colete das Forças Armadas, a ex-candidata saiu do avião presidencial que a levou a uma base militar de Bogotá junto com o resto dos libertos. Ali, Betancourt encontrou sua mãe, Yolanda Pulecio, e o marido, Juan Carlos Leconte. "Esse foi um resgate de cinema que conferiu liberdade a 15 pessoas que estavam sendo torturadas", disse o ministro colombiano da Defesa, Juan Manuel Santos. Betancourt, cuja libertação foi demandada várias vezes em manifestações ocorridas no mundo todo, havia sido sequestrada em fevereiro de 2002, enquanto os prestadores de serviço norte-americanos Keith Stansell, Marc Gonsalves e Thomas Howes caíram na mão dos guerrilheiros em fevereiro de 2003. Em Paris, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, que comandou diversos esforços diplomáticos para libertar Betancourt, comemorou o feito. Ao mesmo tempo, em um telefonema, o presidente dos EUA, George W. Bush, congratulou Uribe, a quem descreveu como um "líder forte". VÔO DA LIBERDADE As Farc, consideradas uma organização terrorista pelos EUA e pela União Européia (UE), sofreram duros golpes no último ano, incluindo a morte de ao menos cinco de seus líderes. Na operação militar batizada de Xeque, foram capturados dois membros das Farc encarregados de vigiar os reféns. Os familiares das pessoas libertadas comemoraram a notícia inesperada vinda do governo colombiano. "Quero lhe dizer que a amo, que estou muito feliz que ela esteja livre. A felicidade que sinto é indescritível", afirmou de Paris Lorenzo Delloye, filho de Betancourt. Já Astrid Betancourt, irmã da ex-candidata à Presidência, disse: "Estou felicíssima e não vejo a hora de abraçar a minha irmã. Foram tantos anos de espera. Que maravilha que esse calvário terminou." Santos explicou que os reféns encontravam-se divididos em três grupos e que as forças de segurança enganaram os guerrilheiros, convencendo-os a reuni-los a fim de que fossem transportados no helicóptero de uma organização humanitária fictícia. No entanto, o helicóptero era do Exército e levava vários militares que renderam os guerrilheiros encarregados de acompanhar os reféns. Betancourt contou que, logo depois de os rebeldes terem sido dominados, um soldado disse: "Somos do Exército nacional e vocês estão em liberdade". "O helicóptero quase caiu de tanto que choramos, pulamos e nos abraçamos", afirmou. GOLPES CONTRA AS FARC A libertação de Betancourt soma-se a outros golpes sofridos pelas Farc nos últimos meses, entre os quais a morte de Raúl Reyes, um de seus principais líderes, que perdeu a vida em um bombardeio realizado por forças colombianas contra um acampamento localizado dentro do Equador. Além dessa morte, a guerrilha enfrentou também recentemente a perda de seu fundador e líder máximo, Manuel Marulanda, que sofreu um ataque cardíaco mortal em março. O grupo ainda viu a deserção de cerca de 9.000 de seus integrantes desde que Uribe subiu ao poder, em 2002. As últimas imagens de Betancourt e dos três norte-americanos haviam sido divulgadas no fim do ano passado, quando o Exército capturou três supostos guerrilheiros em Bogotá e confiscou-lhes vídeos e fotografias que as Farc pretenderiam enviar ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, como prova de que os reféns estavam vivos. Naquela gravação, a ex-candidata aparecia abatida, enfraquecida e muito magra. Meses depois surgiram boatos de que Betancourt encontrava-se gravemente doente e que corria risco de morte. Nas mesmas imagens, os três norte-americanos apareciam no meio da mata e exibiam sinais claros do prolongado cativeiro. Entre janeiro e fevereiro, as Farc libertaram seis políticos entregues na selva colombiana a missões humanitárias organizadas por Chávez, que logo depois pediu à comunidade internacional que reconhecesse o grupo como uma entidade em guerra. As declarações dele fizeram piorar as relações entre a Colômbia e a Venezuela. (Reportagem de Luis Jaime Acosta, com a colaboração de Nelson Bocanegra e Javier Mozzo)