Colômbia tem interesse em encontro com Chávez, diz ministro A Colômbia admitiu seu interesse em um encontro entre o presidente Álvaro Uribe e o venezuelano Hugo Chávez, mas disse que a realização depende da disposição do mandatário do país vizinho. O encontro é planejado em um momento que as relações diplomáticas dos países se encontram abaladas, em sua pior crise nos últimos anos. "A Colômbia tem interesse num encontro entre Chávez e Uribe, se o presidente venezuelano estiver disposto", disse o ministro das Relações Exteriores colombiano, Fernando Araújo em uma entrevista publicada no domingo pelo diário El Tiempo. O diplomata também disse que o presidente da Venezuela foi convidado a um Congresso nos dias 28 e 29 de março em Cartagena, quando se assinaria o tratado da União das Nações do Sul, um esforço de toda a região para alcançar maiores níveis de integração. A crise nas relações diplomáticas entre Bogotá e Caracas surgiu em novembro depois que Uribe cancelou a mediação de Chávez diante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para buscar a liberação de um grupo de reféns sequestrados. Na ocasião, Chávez chamou o presidente colombiano de "peão do império dos Estados Unidos, mentiroso e covarde". Mesmo com o atrito, Chávez manteve seu papel ativo para buscar a liberdade de pessoas sequestradas pelas Farc. Ele organizou em janeiro uma missão humanitária que libertou as presas políticas Clara Rojas e Consuelo González e que deve libertar outros quatro congressistas nos próximos dias.