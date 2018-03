Colombiano lança boneco vodu de Chávez para descontar raiva Após os insultos verbais lançados por Hugo Chávez contra o presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, de um período de tensão diplomática e do envio de soldados para a região de fronteira, um publicitário colombiano encontrou uma forma supostamente divertida de exteriorizar uma aversão ao presidente da Venezuela. Chávez é um dos personagens mais odiados na Colômbia, segundo pesquisas recentes, e a fim de aproveitar esse sentimento Nicolás Mendoza criou um boneco no qual as pessoas podem liberar sua agressividade contra o mandatário do país vizinho. O boneco feito de pano, usa a típica camisa vermelha de Chávez e vem com cinco alfinetes. O produto começou a ser vendido em Bogotá no final de maio, despertando o interesse de colombianos e estrangeiros. "Muita gente pergunta se isso não é muito agressivo. Eu acho que, pelo contrário, é muito melhor que a gente enfie um alfinetezinho em um boneco de pano do que cometa atos de violência real", afirmou Mendoza à Reuters. "Há uma agressão simbólica, mas, por meio do simbolismo, libera-se a agressividade. E isso é melhor do que a violência real", argumentou. A antipatia pelo líder venezuelano foi intensificada a partir do final do ano passado, quando Chávez começou a atacar verbalmente Uribe, a quem descreveu como a marionete do imperialismo norte-americano e a quem acusou de manter laços com narcotraficantes e paramilitares de direita. As críticas de Chávez contra Uribe surgiram depois de o presidente colombiano ter impedido o dirigente venezuelano de continuar atuando como mediador em negociações travadas com a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para a libertação de 46 reféns. A desenhista Stephanie Hansen, que trabalha em uma das lojas nas quais se vende o boneco, afirmou que o produto chama atenção. "As pessoas podem manifestar seu rechaço em relação a ele (Chávez) de forma divertida. As pessoas vêm aqui e enfiam alfinetes em várias partes dele", disse Hansen. O boneco, que custa cerca de 6 dólares, não é tão popular quanto o Uribito, que custa 27 dólares em Bogotá. O Uribito, uma imitação em miniatura do popular presidente colombiano, possui um botão que, ao ser apertado, reproduz um trecho dos discursos de Uribe. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)