Colombiano seqüestrado pelas Farc foge do cativeiro

Um prestador de serviço de uma empresa estatal do setor elétrico colombiano fugiu hoje dos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que o mantinham em seu poder há uma semana no sudoeste do país, informaram porta-vozes policiais regionais. O ex-refém se apresentou perante os responsáveis da estação da Polícia em Chaparral, localidade a mais de 200 quilômetros de Bogotá, no departamento do Tolima, disse o comandante regional da instituição, coronel Julio César Santoyo. O oficial disse a um correspondente da cadeia "Caracol Radio" em Ibagué, a capital do departamento, que Willian Cárdenas conseguiu escapar da montanhosa na qual era mantido refém pelos rebeldes e chegou a Chaparral após caminhar várias horas. Cárdenas fazia parte de equipes contratados pela Isagen, divisão de geração da estatal Interconexão Elétrica S/A (ISA), para realizar os estudos técnicos do projeto hidrelétrico de Amoyá, que se construirá na região. Ele tinha sido seqüestrado há oito dias pelas Farc. O chefe policial não informou se os rebeldes já tinham exigido dinheiro pela libertação de Cárdenas.