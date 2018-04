Colombiano Uribe diz que as Farc só entregam reféns a Chávez O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, disse na quarta-feira que seu colega venezuelano, Hugo Chávez, é a única pessoa no mundo a quem as guerrilhas da Farc podem entregar 49 reféns sequestrados, entre os quais a ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt. Chávez busca, com autorização de Uribe, mediar um acordo entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para a troca de cerca de 500 guerrilheiros presos pelos reféns, alguns dos quais sequestrados há quase dez anos. "Eu, por muitas razões que algum dia serão escritas em detalhe, porque as tenho guardadas na minha mente, pensei que o presidente Chávez é o único ser hoje no mundo a quem as Farc deveria respeitar e entregar-lhe os sequestrados", afirmou Uribe em um ato oficial. "Fiz essa reflexão, não os entregariam à Igreja, não os entregariam às Nações Unidas, não os entregariam à França. Esperemos que, sim, os entreguem ao presidente Chávez, de quem falam bem", acrescentou. Para que a negociação aconteça, a guerrilha exige que o governo desmilitarize uma área montanhosa de 780 quilômetros quadrados, onde ocorreria o diálogo. Uribe diz que a verdadeira intenção da guerrilha com isso é tirar proveito militar de uma zona estratégica para o tráfico de drogas e armas. Uribe justificou sua decisão de dar prazo para a mediação de Chávez, até o fim do ano, pelo fato de que, segundo ele, não se pode permitir que a guerrilha abuse do acordo humanitário e da mediação venezuelana para fazer política paralelamente às suas práticas terroristas. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)