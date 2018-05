Colombianos esperam que Chávez ajude a soltar reféns Parentes de reféns mantidos pela guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) viajaram na segunda-feira à Venezuela para pedir que o presidente Hugo Chávez interceda pela libertação deles. Chávez se ofereceu para agir como intermediário entre os guerrilheiros e o governo do conservador Alvaro Uribe. As Farc mantêm há anos sequestrados centenas de policiais, soldados e políticos, inclusive a ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt, capturada em 2002. Há também três norte-americanos que participavam de uma missão de erradicação das drogas em 2003. "Sempre pedimos que uma zona de encontro seja estabelecida, mas o importante é que as Farc e o governo se sentem cara a cara", disse Angela de Pérez, esposa de um parlamentar sequestrado, à rádio Caracol. A delegação, que encontrou Chávez na tarde de segunda-feira, também inclui a mãe de Betancourt e alguns parentes de 11 parlamentares regionais mortos recentemente durante um suposto confronto entre guerrilha e soldados, depois de cinco anos de cativeiro. "Espero que possamos fazer algo", disse Chávez, principal líder esquerdista sul-americano da atualidade, em discurso à tarde. "Talvez depois da reunião de hoje eu seja obrigado a buscar contato com os guerrilheiros", afirmou. A senadora colombiana Piedad Córdoba, crítica de Uribe e simpatizante de Chávez, ajudou a organizar o encontro, com aval do presidente colombiano. O venezuelano pretende se encontrar no final de agosto com Uribe na Colômbia, para tentar levar as negociações adiante. Uribe cultiva uma imagem de linha-dura com a guerrilha, ao mesmo tempo em que negociou o desarmamento de milícias de ultradireita. As Farc querem que Uribe desmilitarize uma área do tamanho de Nova York no sul da Colômbia, onde aconteceriam as negociações para a troca de reféns por guerrilheiros presos. Uribe, embora tenha libertado alguns presos como sinal de boa vontade, se recusa a retirar as tropas da região em questão. Autoridades dos EUA acusam Chávez de ajudar abertamente os rebeldes das Farc, embora não tenham apresentado provas nesse sentido. Chávez e Uribe já tiveram atritos por causa de questões relativas ao patrulhamento da fronteira. Em 2005, a Venezuela cortou relações econômicas com a Colômbia depois de um líder das Farc ser capturado em Caracas sem aval venezuelano. Apesar disso e de suas diferenças ideológicas, os dois líderes dizem manter boas relações. (Com reportagem adicional de Patrick Markey na Colômbia)