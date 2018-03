Com discurso emocionado, Betancourt recebe prêmio na Espanha Profundamente emocionada, a colombiana Ingrid Betancourt fez um apelo na sexta-feira, durante a cerimônia de entrega dos Prêmios Príncipe das Astúrias, contra a resignação e a indiferença. O evento ocorreu na cidade espanhola de Oviedo, e Betancourt foi o grande destaque da noite. Depois de receber o Prêmio de Concórdia e de definir o evento como o "mais maravilhoso dos compromissos", Betancourt falou sobre seus mais de seis anos de cativeiro nas selvas colombianas, quando viveu sob o poder da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A ex-candidata à Presidência colombiana também agradeceu a Deus por causa dos esforços feitos em nome de sua libertação pelos príncipes, pelo rei e pelo governo da Espanha. Betancourt proferiu palavras de alento para seus "irmãos de cativeiro" que continuam reféns, pedindo ao mesmo tempo que o mundo reflita profundamente a respeito da situação deles e que os ajude. "Acima de tudo, não podemos nos resignar. Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, a mudança, precede a ação, prepara o caminho, abre as portas. Hoje, devemos mais do que nunca usar a voz para quebrar os grilhões", afirmou Betancourt em seu discurso. "Claro que nosso mundo deve mudar e que cada um de nós deve acabar com a maldição da própria indiferença", acrescentou. A Fundação Príncipe das Astúrias decidiu conceder o prêmio a Betancourt, que possui cidadania colombiana e francesa, por sua "força, dignidade e valentia" na hora de enfrentar seu sequestro. (Reportagem de Raquel Castillo)