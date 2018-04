Com saída de Fidel, Cuba deveria rever direitos humanos--Anistia A entidade Anistia Internacional disse na terça-feira que Cuba deveria aproveitar o afastamento do líder cubano Fidel Castro para adotar reformas em relação aos direitos humanos e permitir a visita de observadores internacionais. Fidel anunciou em uma mensagem publicada pelo jornal oficial cubano Granma que não aspira à reeleição como chefe de Estado dia 24 de fevereiro, depois de 49 anos no comando da ilha. "A nova direção cubana deve aproveitar a oportunidade que representa essa mudança e introduzir reformas muito necessárias para garantir a proteção dos direitos humanos", disse em comunicado o grupo. Segundo a Anistia, as reformas deveriam incluir a libertação dos "presos de consciência", a revisão judicial de todas as sentenças sem as devidas garantias, a abolição da pena de morte e a adoção de medidas que garantam o respeito às liberdades fundamentais. "A Anistia Internacional pede ao novo governo de Cuba que permita aos órgãos de direitos humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) e às organizações independentes de direitos humanos visitar o país", acrescentou. Além disso, a entidade solicitou aos Estados Unidos que ponham fim ao prolongado embargo comercial adotado contra a ilha. Fidel governou Cuba desde a revolução de 1959, mas não aparece em público há quase 19 meses, quando o irmão Raúl assumiu interinamente a Presidência do país. (Reportagem de Rodrigo Martínez) REUTERS MPP CS