Comandante máximo das Farc estaria morto, diz fonte O comandante máximo do grupo rebelde colombiano Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Manuel Marulanda, conhecido como "Tirofijo", está morto, disse no sábado uma fonte do governo. Rumores sobre a morte ou doença grave do comandante rebelde já surgiram em outros momentos, mas nunca antes tinham sido confirmados. Marulanda organizou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia na década de 1960, como movimento insurgente de esquerda que lutava pela justiça social. Mas, após quatro décadas de luta, as Farc vêm sendo enfraquecidas pela campanha de segurança do presidente Alvaro Uribe, que tem o apoio dos EUA. Contando com pouco apoio popular, as Farc vêm sendo empurradas para selvas e montanhas isoladas, mas os rebeldes ainda constituem uma força potente em algumas áreas, auxiliados pelo dinheiro obtido com o tráfico de cocaína. Vários altos comandantes das Farc foram mortos ou capturados recentemente, enquanto o mais antigo movimento insurgente latino-americano cede à pressão militar crescente e ao número cada vez maior de deserções de suas fileiras. As tentativas de negociar a libertação de dezenas de reféns das Farc, incluindo a política franco-colombiana Ingrid Betancourt e três norte-americanos, estão paradas num impasse, em função da exigência dos rebeldes de que Uribe desmilitarize uma zona rural para as negociações.