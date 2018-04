Combates entre Exército e Farc deixam 8 mortos na Colômbia

O conflito aconteceu no sábado, entre os municípios de Toribio e Caloto, no departamento de Cauca -- uma região estratégica para a produção e o tráfico de drogas, habitada por comunidades indígenas que se declararam neutras nas disputas que afligem o país há mais de 45 anos.

O comando o Exército informou que os enfrentamentos também deixaram cinco militares feridos. Foram interceptadas comunicações em que a guerrilha reconhece 12 feridos e quatro desaparecidos entre seus homens.

O ministro de Defesa colombiano, Rodrigo Rivera, acusou as Farc de utilizarem as comunidades indígenas do Cauca como escudos humanos para impedir o avanço das forças armadas.

"Uma conduta que viola todas as disposições do Direito Internacional Humanitário, conduta que compromete a segurança e envolve abusivamente a população indígena indefesa", disse o ministro a jornalistas.

De acordo com grupos de direitos humanos como a Anistia Internacional, os povos indígenas da Colômbia correm um grave risco de desaparecer devido ao aumento de ataques como assassinatos, massacres, recrutamento, confinamento, abuso sexual e deslocamento, agravados pelo conflito armado.

Os gupos paramilitares de ultradireita e as forças armadas também são acusados por entidades de direitos humanos de abuso contra indígenas.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)