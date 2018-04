Começa a funcionar Constituinte do Equador A Assembléia Constituinte do Equador foi oficialmente inaugurada na quinta-feira. O presidente Rafael Correa, eleito com a promessa de promover uma nova Constituição, apresentou uma carta colocando seu cargo à disposição da Assembléia -- um ato simbólico em reconhecimento aos plenos poderes da Constituinte, mas de pouco impacto, já que 80 dos seus 130 integrantes são governistas. "Fiéis aos nossos princípios e à palavra empenhada ao povo equatoriano, entregamos a esta Assembléia Nacional nossos cargos", disse Correa, na carta obtida pela Reuters e firmada também pelo vice-presidente Lenin Moreno. A Constituinte terá 180 dias, com possibilidade de prorrogação por outros 60, para realizar as mudanças que o esquerdista Correa considera indispensáveis para melhorar a vida da população e acabar com o que ele chama de "longa noite neoliberal". A oposição teme que a nova Carta tenha orientação estatizante e corroa as bases da democracia, a exemplo do que acusam adversários do presidente Hugo Chávez na Venezuela. Passarão pela Constituinte temas como o fechamento temporário do Congresso, atualmente dominado pela oposição, e sua substituição por uma comissão legislativa ligada ao Executivo, segundo o plano governista. Devem ser debatidos também assuntos como a possibilidade da reeleição presidencial sem limite de mandatos e a antecipação de eleições gerais para legitimar todos os ocupantes de cargos públicos sob a nova Constituição. A nova Carta será a vigésima desde a independência, em 1830. Ela precisará ser aprovada em referendo em 2008, o que pode ser uma prova de fogo para Correa, no cargo desde janeiro. Conforme esperado, o economista de esquerda Alberto Acosta foi eleito presidente da Constituinte, inclusive com votos da oposição. A sessão ocorreu na pequena localidade litorânea de Montecristi, cerca de 250 quilômetros a leste de Quito. Acosta prometeu uma reforma que dê mais justiça aos sistemas político e econômico. "Reconheço que aqui começa um processo que deve levar a mudanças profundas no Equador. Deve começar uma nova etapa na história do Equador", disse Acosta, ex-ministro de Minas e Energia. A oposição, dispersa entre vários partidos, teve pouco espaço para se manifestar na quinta-feira. Os governos esquerdistas de Venezuela e Bolívia também recorreram a Assembléias Constituintes para realizar as mudanças que pretendem, como a nacionalização de recursos naturais. Correa, que não esconde sua amizade com Chávez, é um dos presidentes mais populares da última década no Equador, graças a seu discurso de confronto com os políticos tradicionais e de seus programas sociais.