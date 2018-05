Comissão da OEA faz alerta para a violência na América Latina A insegurança que afeta os cidadãos da maioria dos países da América Latina é um dos obstáculos para melhorar a situação dos direitos humanos na região, afirmou na quarta-feira a comissão que cuida do tema na Organização dos Estados Americanos (OEA). No encerramento de seu período de sessões, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) do organismo disse que a resposta dos governos da região à violência ainda é mais repressiva que preventiva. "A CIDH voltou a receber informações preocupantes sobre os graves problemas de insegurança dos cidadãos que afetam a maioria dos países do continente americano, assim como as respostas dos Estados, que se caracterizam pela ausência de políticas de prevenção", disse uma nota da entidade. A organização realizou 25 audiências públicas entre os dias 16 e 27 de julho. Ao Peru, a CIDH pediu que o governo aprove o Plano Nacional de Direitos Humanos. À Guatemala, a instalação da Comissão Internacional contra a Impunidade. A comissão pediu ao Departamento de Estado dos EUA permissão para visitar o polêmico centro de detenção de Guantánamo, em Cuba, e voltou a pressionar para que a prisão seja fechada. A CIDH também demonstrou preocupação com os riscos que correm os jornalistas no México e o "crescente e alarmante número de assassinatos, agressões e ameaças contra eles nos últimos anos". As sessões do CIDH foram marcadas devido a novos choques entre a comissão e o governo da Venezuela, que culminaram com a destituição do representante do país no organismo. A CIDH já foi duramente criticada pelo governo de Hugo Chávez por não ter condenado o fugaz golpe que o tirou do poder por algumas horas em 2002. A comissão, por sua vez, pede permissão desde aquela época para visitar o país e verificar as condições dos direitos humanos, coisa que o governo venezuelano recusa. As próximas sessões da comissão acontecem no Paraguai entre os dias 5 e 7 de setembro.