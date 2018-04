Comunidade Andina debate volta da Venezuela, diz boliviano Os presidentes da Comunidade Andina de Nações (CAN) se reúnem nesta semana em Santiago para considerar o possível retorno da Venezuela ao grupo, disse na segunda-feira o chanceler boliviano, David Choquehuanca. O encontro ocorrerá como atividade paralela à Cúpula Ibero-Americana, que reunirá mais de 20 chefes de Estado e governo entre os dias 8 e 10 de novembro em Santiago, disse o ministro a jornalistas. "Aproveitando essa cúpula haverá uma reunião do Conselho Presidencial Andino para tratar do retorno da Venezuela à CAN", afirmou, sem dar mais detalhes. Todos os presidentes hoje pertencentes à CAN confirmaram presença no Chile. A CAN atualmente é formada por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, além do Chile, sócio não-pleno desde junho. No começo de 2006, a Venezuela abandonou a CAN em protesto contra os acordos de livre-comércio assinados separadamente por Colômbia e Peru com os Estados Unidos. Em seguida, Caracas anunciou sua adesão ao Mercosul, que ainda depende do aval dos Congressos do Brasil e do Paraguai. Mas, com a chegada do esquerdista Rafael Correa à presidência do Equador, a CAN parece ter ampliado suas possibilidades de retorno da Venezuela. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, é um firme aliado de Correa e do presidente boliviano, Evo Morales. (Por Carlos Alberto Quiroga)