Comunistas venezuelanos se declaram 'aliados' das Farc

O secretário do Partido Comunista da Venezuela, Oscar Figueras, disse nesta segunda-feira, 26, que a legenda e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) são "aliados estratégicos", ainda que tenha esclarecido que ambos não têm planos em conjunto. "Somos aliados estratégicos na luta contra o imperialismo, o que não há é um plano onde estejamos de acordo, ou seja, vocês fazem isso e nós aquilo", disse o dirigente e parlamentar ao canal local Globovisión. O deputado continuou dizendo que existe uma "coincidência de propósitos políticos" entre as Farc e o projeto bolivariano do presidente Hugo Chávez, mas descartou que haja uma ajuda militar ao grupo armado, como sustenta o governo colombiano. "Não existe vínculos do ponto de vista de um plano político e nem nenhum tipo de ajuda militar do governo de Hugo Chávez. Há coincidências de propósitos políticos", explicou.