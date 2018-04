Conferência sobre Haiti abordará a coordenação de ajuda

O Canadá afirmou nesta sexta-feira, 22, que um dos objetivos da conferência internacional sobre o Haiti, no próximo dia 25, é conseguir uma melhor coordenação da entrega da ajuda humanitária a população.

O Ministro de Assuntos Exteriores canadense, Lawrence Cannon, que presidirá a reunião de ministros e

organizações internacionais, afirmou durante uma coletiva de imprensa por telefone que "uma melhor coordenação entre os países e com a Onu e as ONGs" é almejada.

Os esforços para entregar ajuda humanitária às vítimas do terremoto do dia 12 foram rechaçados na última semana por críticas francesas ao controle dos Estados Unidos sobre os envios, assim como à lentidão com que alimentos, água e remédios estão chegando à população.

São esperados na conferência de Montreal os responsáveis da pasta de Assuntos Exteriores dos Estados Unidos, França, Brasil, México e Argentina, entre outros países, assim como secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

A reunião no Canadá também preparará a agenda de uma futura cúpula de líderes que podem aprovar um "Plano Marshall" para a reconstrução do Haiti, o país mais pobre das Américas.