Conflitos pós-eleição deixam 4 mortos na Venezuela

A agência informou que duas pessoas morreram no Estado de Miranda, que inclui parte de Caracas, uma no Estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, e outra no oeste do Estado de Zulia, depois que confrontos entre apoiadores do governo e oposição se espalharam na segunda-feira.

Herdeiro político de Hugo Chávez, Maduro foi eleito no domingo com 50,7 por cento dos votos, derrotando o candidato da oposição, Henrique Capriles, que obteve 49,1 por cento, uma disputa mais apertada que o previsto.

(Por Andrew Cawhorne)