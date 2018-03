Confronto entre ELN e dissidentes deixa 6 mortos na Colômbia

BOGOTÁ - As autoridades da Colômbia confirmaram nesta quinta-feira, 15, que um confronto entre guerrilheiros do Exército de Liberdade Nacional (ELN) e do grupo dissidente Los Pelusos deixou seis mortos e três feridos em Catatumbo, no nordeste do país.

O comandante das Forças Armadas da Colômbia, general Alberto José Mejía, disse a jornalistas que o confronto, registrado no departamento do Norte de Santander, teve relação com o tráfico.

"Eles se enfrentam por suas razões de ser, o narcotráfico, a cocaína e o controle dos plantios ilícitos", indicou Mejía.

As primeiras informações indicaram que os líderes do ELN e dos Los Pelusos, último reduto do Exército Popular de Liberdade (EPL), realizaram uma reunião para falar sobre o tráfico na região. Segundo o general, como não houve acordo, eles "resolveram se matar".

Nos últimos dias, a situação tem se agravado na região de Catatumbo, onde vários grupos armados ilegais atuam. No último dia 13, um militar ficou ferido em confrontos contra o EPL.

O governador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, pediu à presidência da Colômbia, que negocia um acordo de paz com o ELN, que peça aos guerrilheiros que ponham fim às hostilidades. /EFE