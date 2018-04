Confronto entre manifestantes na Venezuela deixa 8 feridos

Manifestantes pro-Chávez entraram em confronto no fim da tarde desta quarta-feira, 6, com estudantes que são contra a reforma constitucional na Venezuela. Os conflitos aconteceram na Universidade Central da Venezuela, em Caracas, logo após uma marcha pacífica de estudantes que pediram ao Supremo a prorrogação do referendo sobre a reforma constitucional. Estudantes fazem nova marcha contra reforma Imagens do tiroteio e do protesto Segundo o jornal venezuelano El Nacional, ao menos oito pessoas ficaram feridas, nenhuma delas em estado grave. Tiros haviam sido ouvidos no local. Dois dos feridos teriam sido baleados. A briga teria começado quando os estudantes voltavam para a universidade. Segundo um professor de direito ouvido pelo periódico, um grupo de homens, supostamente chavistas, estaria aguardando na porta da instituição a chegada dos jovens. Quando estes apareceram, foram recebidos a tiros. Associated Press Manifestante pro-Chávez aponta uma arma a estudante na Universidade Central, em Caracas