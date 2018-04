Congressista dos EUA quer que Fidel seja julgado como criminoso Uma congressista dos EUA deseja que acusações de assassinato sejam apresentadas contra Fidel Castro, o agora aposentado líder cubano, como parte do que afirmou ser um esforço há muito tempo adiado para levar "os criminosos de guerra cubanos à Justiça". A deputada Ileana Ros-Lehtinen, uma republicana do sul da Flórida nascida em Cuba, disse que Fidel deveria ser acusado de assassinato porque o governo da ilha caribenha abateu, em fevereiro de 1996, dois aviões pertencentes ao grupo de exilados cubanos Irmãos para o Resgate. Três cubano-americanos e um exilado cubano morreram quando caças MiG do governo de Fidel derrubaram dois aviões pequenos daquele grupo em águas internacionais. "Agora que Fidel renunciou formalmente ao cargo de chefe de Estado, abre-se o caminho para a adoção imediata de ações legais por parte do governo dos EUA", afirmou em um comunicado divulgado na terça-feira a deputada, que costuma criticar Cuba. A exigência foi feita em uma carta aberta enviada ao procurador-geral dos EUA, Michael Mukasey. Fidel, 81, hoje adoentado, anunciou na terça-feira que não mais regressaria ao cargo de chefe de Estado, 49 anos depois de ter tomado o poder em uma revolução armada. O dirigente não aparece em público desde que se submeteu a uma cirurgia intestinal e entregou o poder a Raúl Castro, irmão dele, em julho de 2006. Fidel é um ícone da esquerda mundial, e qualquer tentativa norte-americana de processá-lo poderia ser interpretada como uma manobra para humilhar o revolucionário barbudo, que sobreviveu à invasão da baía dos Porcos em 1961, uma operação patrocinada pela CIA, e a várias tentativas de assassinato. Mas a medida receberia o apoio de muitos dos membros da politicamente poderosa comunidade de exilados cubanos de Miami, para a qual Fidel não passa de um criminoso e de um ditador. Ros-Lehtinen não disse como Fidel poderia ser levado à Justiça norte-americana para responder às acusações que levantou. Um porta-voz do Departamento de Justiça disse não ter conhecimento de quaisquer planos para acusar Fidel formalmente pela derrubada dos aviões. IMUNIDADE Apesar de nenhuma acusação poder ser apresentada sem a anuência do governo do presidente George W. Bush, cujo mandato encerra-se em janeiro de 2009, especialistas disseram que Fidel abriu mão de qualquer tipo de imunidade ao desistir do cargo de chefe de Estado. Alguns dirigentes latino-americanos sofreram ações jurídicas fora de seus países após terem saído do poder. Um juiz espanhol tentou, no final da década de 1990, extraditar o ex-ditador chileno Augusto Pinochet de Londres para julgá-lo por acusações de violação dos direitos humanos. E a Suprema Corte da Espanha realiza uma investigação sobre o ex-ditador da Guatemala Efraín Ríos Montt por acusações de genocídio. O país latino-americano, no entanto, recusa-se a extraditá-lo. "Esse é um caso bastante consistente", afirmou Kendall Coffrey, um ex-procurador dos EUA que representou os exilados cubanos em processos de destaque, entre os quais a batalha pela guarda de Elián González, um menino nascido em Cuba que perdeu a mãe. Elián acabou sendo devolvido a seu pai, que mora na ilha caribenha. (Reportagem adicional de Michael Christie em Miami e Jim Vicini em Washington)