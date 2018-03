Congresso boliviano adia votação sobre referendo O Congresso boliviano adiou para sexta-feira a votação da lei que convoca o referendo sobre a nova Constituição, para dar mais tempo à comissão multipartidária que negocia um acordo. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Alvaro García, que também é vice-presidente da República. Enquanto isso, milhares de sindicalistas e camponeses tiravam um dia de descanso no meio do caminho da sua marcha de 200 quilômetros até La Paz, onde vão pressionar pelo referendo. Para que a lei seja aprovada, o governo precisa reunir dois terços dos votos no Congresso, o que significa contar com a boa vontade da oposição, que exige mudanças no texto aprovado em dezembro pela Assembléia Constituinte - onde os adversários do governo socialista de Evo Morales tinham escassa representação. O governo aceitou "corrigir contradições" na nova Carta, o que pode permitir um consenso. "Estamos às portas de um grande acordo, um grande reencontro que não só vai tranquilizar e unificar os bolivianos em um só texto constitucional, como também resolve as grandes contradições, as grandes fissuras que a Bolívia arrasta desde sua fundação como república, em 1825", disse García. (Por Carlos Alberto Quiroga)