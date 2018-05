Consternada por terremoto, América Latina oferece ajuda ao Peru O terremoto que sacudiu o Peru na noite de quarta-feira, deixando centenas de mortes, abalou também toda a América Latina, que rapidamente se solidarizou com o governo do presidente Alan García e anunciou o envio de ajuda para as vítimas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do México, Felipe Calderón, conversaram por telefone com García, e o Chile deixou de lado a disputa sobre a fronteira com o governo peruano para oferecer assistência. Várias províncias do Peru foram devastadas pelo terremoto, de 8 graus de magnitude, cujo epicentro foi na região de Ica, a sudeste de Lima. As autoridades tinham registrado cerca de 400 mortes, total que deve aumentar com o passar das horas, já que muitas casas e edifícios desabaram. Estimava-se que houvesse mais de mil feridos. García pediu a Lula o envio de "água, alimentos em conserva e barracas" para atender as milhares de pessoas que ficaram desabrigadas. O Itamaraty afirmou que Lula manifestou sua solidariedade por telefone a García e ofereceu ajuda, o que levou o presidente peruano a fazer o pedido. Lula confirmou as doações ao Peru, que também incluirão remédios. O presidente do México disse a García que ordenou que ficassem "preparados equipe e carregamentos de ajuda humanitária, prontos para quando fossem requisitados", segundo uma nota da Presidência mexicana. O Chile, por sua vez, disse que está avaliando mandar de volta seu embaixador ao Peru para coordenar o envio de ajuda humanitária. O embaixador havia sido chamado esta semana a Santiago num protesto do Chile à publicação de um mapa pelo governo peruano que, segundo os chilenos, tira parte de seu território marítimo. "É preciso saber distinguir as coisas e colocar cada coisa em seu lugar. Todo mundo sabe que temos um problema com a questão da cartografia marítima do Peru, mas temos de separar isso daquilo que é uma situação humanitária séria, grave, que afeta a muitos seres humanos no Peru", disse a jornalistas o chanceler chileno, Alejandro Foxley. Mais de 60 mil peruanos vivem legalmente no Chile. Depois da Argentina, é o país que tem a maior comunidade de peruanos expatriados. O ministro da Defesa da Bolívia, Walker San Miguel, anunciou o envio imediato de um avião com 12 toneladas de alimentos, provisões e medicamentos à cidade de Ica. O presidente do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos, mandou uma carta a García manifestando seus pêsames. (Reportagem de Guido Nejamkis em Brasília, Daniela Desantis em Assunção, Luis Rojas na Cidade do México, Carlos Quiroga em La Paz e Mónica Vargas e Bianca Frigiani em Santiago)