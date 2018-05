Constituinte boliviana decide não debater translado de capital A Assembléia Constituinte boliviana resolveu na quarta-feira retirar de sua pauta a polêmica proposta de transferência da sede do governo para a cidade de Sucre (sul), segundo a imprensa local. O impasse em torno do tema ameaçava impedir a aprovação da nova Carta Magna. A decisão, apoiada quase exclusivamente pela bancada governista, foi aplaudida em La Paz e provocou protestos em Sucre, onde funciona a Constituinte. Dirigentes cívicos e estudantis sucrenhos ameaçaram ocupar o teatro onde ocorreu a votação, segundo a rádio Erbol. A emissora disse que a decisão de abandonar a proposta foi aprovada por 134 dos 255 constituintes. Outros 80 votaram contra. "Vamos recorrer a todas as instâncias legais e a outras medidas para reverter essa medida imposta de forma ditatorial", disse o reitor da Universidade San Francisco Xavier de Sucre, Jaime Barrón, à Erbol. Ele acrescentou que cinco representantes de Sucre na Constituinte declararam greve de fome. Sucre é por lei a capital da Bolívia, mas ali funciona apenas a Corte Suprema, enquanto os poderes Legislativo e Executivo despacham em La Paz desde a segunda metade do século 19. (Por Carlos Alberto Quiroga)