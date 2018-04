Constituinte do Equador assume poderes e suspende Congresso A Assembléia Constituinte do Equador assumiu na quinta-feira "poderes plenos" constitucionais e suspendeu o Congresso dentro de uma restruturação do aparato estatal e em linha com a revolução socialista do presidente Rafael Correa. Em suas deliberações, a controversa assembléia de 130 membros ratificou o líder nacionalista e ordenou ao Congresso que entre em recesso até que se aprove ou rechace a nova Constituição em um referendo em 2008 -- uma resolução inédita na história do país. (Por Alexandra Valencia)